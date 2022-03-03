العدل: الإفراج عن (100) حدث خلال شهر شباط الماضي

2022/03/03 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الخميس، عن الإفراج عن (100) حدثاً خلال شهر شباط الماضي لعام 2022.

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (100) حدثاً بينهم (37) موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(53) تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (10) بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".

وأضاف ان "دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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