قانوني يبين الاثار المترتبة على الطعن بدستورية لجنة أبو رغيف 

2022/03/03 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني علي التميمي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة أبو رغيف يترتب عليها اثار قانونية، مبينا انه يحق للمتضررين اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة أبو […]

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