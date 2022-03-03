2022/03/03 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة باتت منتشرة في مدينة أتلانتا الأمريكية يقوم لصوص بحفر ثقوب في خزانات السيارات لإفراغها من الوقود.وبينما تتطلب تعبئة السيارة بالوقود الكثير من التكاليف، يبدو أن إصلاح خزان وقود تالف أعلى تكلفة بكثير من ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشفتهم كاميرا مراقبة.. شاهد كيف يسرق لصوص وقود سيارات من خزاناتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشفتهم كاميرا مراقبة.. شاهد كيف يسرق لصوص وقود سيارات من خزاناتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).