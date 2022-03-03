البارتي يقر بثقل “الثلث المعطل”: سيؤدي لأزمة كبيرة

2022/03/03 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بثقل الثلث المعطل داخل مجلس النواب، مشيرا الى أن التلويح به سيؤدي لأزمة كبيرة.وقال عضو الحزب مهدي كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المحكمة الاتحادية العليا رمت الكرة في ملعب البرلمان وعليه ينبغي التصويت بالاغلبية بشأن اعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.واضاف ان “التحالف الثلاثي سيدعم الديمقراطي […]

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