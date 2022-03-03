خام برنت يقترب من 120 دولاراً للبرميل في قفزة جديدة غير مسبوقة

2022/03/03 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حقق خام برنت ارتفاعاً جديداً ظهر اليوم حيث سجل نحو 120 دولاراً للبرميل الواحد. وبحسب وكالة وكالة "cnbc عربية" فقد اقترب سعر برميل خام برنت القياسي العالمي اليوم الخميس من حاجز 120 دولاراً مسجلا قفزة جديدة.

وواصلت أسعار النفط صعودها، صباح الخميس، مع ارتفاع خام برنت فوق 117 دولاراً للبرميل، حيث أثارت المخاوف من تعطل التجارة ومشكلات الشحن من العقوبات الروسية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".

كما ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قررت الإبقاء على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في اذار على الرغم من ارتفاع الأسعار، متجاهلين الأزمة الأوكرانية خلال محادثاتهم وتجاهلوا دعوات المستهلكين لمزيد من الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار إلى 117.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ اب 2013.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 113.88 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 3.28 دولارًا بعد أن لامس أعلى مستوى في 11 عامًا عند 113.31 دولارًا للبرميل.

كانت السوق عبارة عن جولة من ردود الفعل على العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع تكرير النفط الروسي والتي أثارت إمكانية استهداف صادرات النفط والغاز الروسية في المرحلة التالية.

حتى الآن ، لم تصل إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية حيث أن إدارة بايدن تزن الآثار على أسواق النفط العالمية والولايات المتحدة وأسعار الطاقة.

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