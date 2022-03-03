7 مزايا مذهلة.. واتساب يفاجئ الجميع

2022/03/03 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منذ بداية عام 2022، وتطبيق “واتساب” يضيف العديد من الخدمات في محاولة لجعل تجربة استخدامه أكثر سهولة وراحة، في ظل المنافسة المستعرة مع التطبيقات الأخرى.وفي هذا الإطار، ذكرت تقارير إخبارية تقنية أن “واتساب” يعمل حاليا على إضافة مزايا جديدة للهواتف التي تعمل بنظامي “أي أو أس”، و”أندرويد” واختبارها قبل إطلاقها رسميا.وقال […]

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واتساب يفاجئ الجميع أولاً على ايرث نيوز.

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