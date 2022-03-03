2022/03/03 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس النواب الاسبق سليم الجبوري، الخميس، سيطرة الامارات على المشهد السياسي في العراق بدلا من الاحتلال العسكري، وفيما أشار الى ان المخابرات تدير الملف السني، حذر القوى السنية من استمرار التحالف مع القوى الشيعية على حساب اخرى.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “مساحة تركيا زادت بشكل واسع في التدخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: الامارات تسيطر على المشهد السياسي والمخابرات التركية تدير الملف السني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: الامارات تسيطر على المشهد السياسي والمخابرات التركية تدير الملف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).