الحشد الشعبي ينهي تحصين 15كم من اخطر ممرات تسلل داعش في ديالى

2022/03/03 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الخميس، الانتهاء من تحصين 15كم من قاطع صفرة ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهودا مشتركة بين الحشد الشعبي والجيش اثمرت عن الانتهاء من تحصين 15كم في قاطع الصفرة اقصى شمال ديالى قرب الحدود الادارية مع صلاح الدين بعد جهود استثنائية”.واضاف العزاوي،ان” الصفرة شكلت […]

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