القبض على مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في الحويجة

2022/03/03 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في قضاء الحويجة بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد أحد المطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في قضاء الحويجة بكركوك، تمكنت قوة من الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة […]

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