الكاظمي يفتتح مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد

2022/03/03 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، مستشفى عسكرياً في العاصمة بغداد.

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وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2022)، إنه "افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد".

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