بغداد.. عملية سرقة تكشف متهم محكوم وفق جرائم الارهاب - عاجل

2022/03/03 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على متهم محكوم وفق جرائم الارهاب في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية واثناء تنفيذ ممارسة أمنية لتدقيق الاشخاص والعجلات المطلوبة ومتابعة ثبوتيات العجلات والدراجات ، تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به يستقل احدى الدراجات النارية المسروقة وبعد تدقيق المعلومات تبين انه محكوم غيابيا وفق احكام المادة ٤ ارهاب وحسب مقتبس الحكم الصادر من رئاسة محكمة جنايات الكرخ الثالثة".

وتابعت، "تم تسليم المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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