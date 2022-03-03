دراجة نارية مسروقة تطيح بإرهابي في بغداد

2022/03/03 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الخامس تمكنت واثناء تنفيذ ممارسة أمنية لتدقيق الاشخاص والعجلات المطلوبة ومتابعة ثبوتيات العجلات والدراجات، حيث تم إلقاء القبض على مشتبه به يستقل احدى الدراجات النارية المسروقة وبعد […]

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