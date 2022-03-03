بالوثيقة.. اول طلب رسمي لمنع خروج الطحين خارج ديالى لتفادي حمى الاسعار

2022/03/03 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة في ديالى، الخميس، عن اصدار اول طلب رسمي لمنع خروج مادة الطحين خارج المحافظة لاحتواء ارتفاع اسعاره بشكل لافت في الاونة الاخيرة ما يهدد بازمة جديدة.

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