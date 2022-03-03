طرفا معادلة التناحر .. هل من يتعض

2022/03/03 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد البولاني … بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير، ببطلان قرارهيئة رئاسة البرلمان، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في الوقت نفسه اجازت المحكمة ، فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، لكن عبرتصويت نواب البرلمان الاعمق والاهم ان هذا القرارالقضائي يوضح بما لا يقبل الشك، ان اتخاذ القرارات والاجراءات من قبل البرلمان مجتمعا، سيكون اكثر […]

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