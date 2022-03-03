وزير الصحة: نسبة وفيات كورونا في العراق هي الأدنى على مستوى العالم

2022/03/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة هاني موسى العقابي،

اليوم الخميس، أن نسبة الوفيات 1% من بين

الإصابات بفيروس كورونا في العراق،

معتبرا هذه النسبة بأنها الأدنى على

مستوى العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على

هامش

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