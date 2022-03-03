2022/03/03 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفز القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7%، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى منذ 2008..



سعر القمح يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل في بورصة شيكاغو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ 2008.. سعر القمح يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل في بورصة شيكاغو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ 2008.. سعر القمح يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل في بورصة شيكاغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).