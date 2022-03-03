الدفاع تحدد موعد فتح باب التطوع للمؤسسة العسكرية

2022/03/03 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حددت وزارة الدفاع، الخميس، موعد فتح باب التطوع للمؤسسة العسكرية، فيما أشارت إلى أنَّ نظام البديل مرتبط بتقديرات القيادة العسكرية العليا.وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء يحيى رسول في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الدفاع ستعلن عن فتح باب التطوع للمؤسسة العسكرية عند استكمال التخصيصات […]

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