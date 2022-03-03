رأي: بشار جرار يكتب عن

2022/03/03 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأزمة الراهنة، ثمة صورة صارخة على جانبي الأزمة، تصر على شخصنة الحرب واختزالها بشخص الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.رأى البعض بوتين، هتلر أو صدام استنادا إلى اتهامات بالتوسع والدكتاتورية.في المقابل يراه

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