القبض على 14 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2022/03/03 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 14 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، إنه “قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من خلال الممارسات الامنية تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالمادة ٤/١ ارهاب محكوم غيابياً بالاعدام حسب مقتبس […]

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