كييف تناشد بإغلاق الأجواء فوق المنشآت النووية لأوكرانيا

2022/03/03 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن كييف تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناشدة حلف شمال الأطلسي للقيام بإغلاق المجال الجوي فوق المنشآت النووية الأوكرانية.وقال موقع الوكالة على الإنترنت في بيان: “تطلب أوكرانيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوجه إلى حلف شمال الأطلسي للمطالبة بإغلاق الوصول إلى المجال الجوي فوق منشآتها […]

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