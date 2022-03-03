بدون مؤاخذة-الذكاء الصيني والعهر الأمريكي في أزمة أوكرانيا

2022/03/03 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جميل السلحوت… معروف عبر التّاريخ أنّ العلاقات بين الدّول تقوم على المصالح، فأمريكا ترى أنّ مصلحتها بعد الحرب الكونيّة الثّانية تكمن بهيمنتها على اقتصاديّات العالم، وتجييرها لمصالحها، وما ترتّب على ذلك من بناء قوّة عسكريّة هائلة لحماية هذه المصالح، آخذة بعين الإعتبار هيمنتها على أوروبا، والتي أحكمت كامل سيطرتها عليها خصوصا بعد انهيار […]

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