تحذيرات من انهيار سوق العملة الاجنبية بعد تجاوز سعر النفط الـ120 دولارا

2022/03/03 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر خبير من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الأسواق، مبينا ان صعود برميل النفط إلى مستوى 120 دولارا للبرميل وبقاءه عند هذا المستوى لفترة طويلة سيؤدي إلى انهيار في الأسواق.وقال الخبير ألكسندر تيموفيف أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد (موسكو)، إن بقاء أسعار النفط عند مستوى 120 دولارا للبرميل لفترة طويلة […]

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