أمريكا احتلت العراق وهو الابعد ، روسيا احتلت الأقرب إلى خاصرتها

2022/03/03 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي لم تعد حروب الكبار على الصغار موضعا لبحث الموضوع من زاوية الحق أو الباطل ، مدى تعارضها مع القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة ، بل يبحث من زاوية مصالح الدول الكبرى بغض النظر عن عن النتائج أو المخرجات الإنسانية المؤلمة ، اليوم تقف أمريكا التي قادت العالم في حربها […]

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