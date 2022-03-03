أخطاء تدل على الفشل

2022/03/03 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… ان القرارات المتسرعة التي اتخذت في الاونة الاخيرة من قبل رئاسة الجمهورية في إلغاء حكم القضاء في إطلاق سراح الجاني والغائه أثر الضغط الشعبي ومجلس النواب العراقي في قرار اعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية” الملغاة” من قبل المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، ما يؤكد على وجود صفقات بعيدة عن مواصفات القيادة اولاً […]

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