الصحة: نسبة وفيات كورونا في العراق 1% من الإصابات

2022/03/03 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن افتتاح مستشفى السلامة الألماني سعة 100 سرير في جانب الكرخ من بغداد، فيما اشارت الى ان نسبة وفيات كورونا في العراق 1% من الإصابات.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الصحة هاني موسى العقابي افتتح وبحضور رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد هاشم العاني والقائم بأعمال سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بيتر فيلتن ومديرة بنك التنمية الالماني آنا باشكة ومدير دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر وعدد من الاطباء ومنتسبي الصحة، مستشفى السلامة في حي العامرية من بغداد الكرخ”.

وأضاف البيان أن “الوزير القى كلمة خلال احتفالية الافتتاح عبر فيها عن شكره وتقديره الى مدير صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وسفارة جمهورية المانيا الاتحادية ومديرة بنك التنمية الالماني للتعاون في انجاز هذا المستشفى الخاص بمعالجة مرضى جائحة كورونا والمجهز بأحدث الأجهزة الطبية”.

واكد الوزير وفقاً للبيان أن “جميع ملاكات وزارة الصحة الطبية والصحية والإدارية قدمت التضحيات والشهداء منذ بدء جائحة كورونا عام 2020″، مشيراً الى أن “نجاح الوزارة في مواجهة الجائحة بانجازها زيادة اسرة العناية المركزة من 300 سرير الى 3500 سرير واستحداث اكثر من (70) مختبرا بعد ان كان مختبر واحد خاص بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات واقليم كردستان”.

ولفت الى أن “نسبة وفيات كورونا في العراق 1% من الاصابات وهو ادنى مستوى قياسا بدول العالم وذلك بفضل جهود ملاكات وزارة الصحة”.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر ، ان “افتتاح هذا المستشفى جاء بجهود و تعاون مشترك بين وزارة الصحة وصندوق الاعمار العراقي وجمهورية المانيا الاتحادية”، مؤكداً ان “هناك مستشفيات المماثلة في بغداد الرصافة وثلاث في البصرة و نينوى والسليمانية ستفتتح لمعالجة مرضى كورونا”.

ولفت مدير صندوق إعادة الاعمار العراقي الى ان “افتتاح هذا المستشفى جاء بتعاون مشترك مع وزارة الصحة وجمهورية المانيا الاتحادية الصديقة”، مقدماً “شكره الى وزير الصحة وملاكات وزاره الصحة جميعا”.

من جانبه، اشاد القائم بالاعمال الالماني “بالتعاون بين وزارة الصحة والسفارة الألمانية وبجهود وزير الصحة”، لافتا الى أن “هذا المستشفى هو انجاز مهم لتقديم خدمات علاجية للمرضى”.

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