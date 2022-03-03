خبير: أسعار النفط لن تهبط دون الـ90 دولار

2022/03/03 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير في شؤون النفط حمزة الجواهري , الخميس , ان الأسعار الحالية لن ترتفع اكثر بسبب تحقيق روسيا لأهدافها بعدما حاصرت المدن الأوكرانية وحييدت القوات الاوكرانية بشكل كبير، مبينا ان الأشهر المقبلة سنشهد انخفاضا بالأسعار , الا انه لن يصل اقل من 90 دولار.وقال الجواهري في تصريح لـ / […]

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