لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون

2022/03/03 | 13:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، تجري الآن.وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وغربية، إنه “الآن، عندما نتحدث، أعتقد أن هناك محادثة هاتفية أخرى (لبوتين وماكرون).سنكون سعداء فقط إذا استمرت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى […]

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