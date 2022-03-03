محمد قدوح يكشف عن أهدافه مع النوارس

2022/03/03 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المهاجم اللبناني محمد قدوح، عن أهدافه مع نادي الزوراء في الموسم الحالي.وقال قدوح في تصريح نشره موقع الاتحاد الآسيوي بكرة القدم إن “الزوراء يتطلع للمنافسة بقوة على نيل ألقاب كافة المسابقات التي نشارك فيها”.وأضاف: “ما زلت جديداً في صفوف فريق الزوراء، وشخصياً هدفي هو مساعدة النادي لتحقيق أهدافه على أرض […]

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