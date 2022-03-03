خلال 30 يوما.. قرابة 40 مليون دولار إيرادات فيلم Moonfall

2022/03/03 | 13:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض.

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