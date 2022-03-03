شحنات جديدة من الأسلحة الأوروبية في طريقها لأوكرانيا

2022/03/03 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها، أن ألمانيا وافقت على إرسال 2700 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا.

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