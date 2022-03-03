حقوق الانسان تصدر تقريرا صادما عن مياه الشرب في ديالى

2022/03/03 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدرت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الخميس، تقريرا صادما عن مياه الشرب داخل المحافظة.وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في حديث لـ/المعلومة/،ان” 20% من مناطق ديالى لاتحصل على مياه شرب ويعتمد الاهالي على الصهاريج والانهر والابار في الحصول على المياه”.واضاف مهدي،ان” عدم حصول الاهالي على مياه شرب صحية تؤدي الى بروز الامراض […]

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