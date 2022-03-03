النفط العالمي في أعلى مستوى منذ 10 أعوام.. والعراقي يقترب من 100 دولار للبرميل

2022/03/03 | 14:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لأشهر عدة بعد فرض عقوبات على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

قفزت أسعار خام برنت خلال تعاملات يوم الخميس إلى مستويات عالية قرب 119 دولارًا للبرميل قبل أن تعاود التداول بنحو 116 دولارًا

ووصل الطلب العالمي تقريبًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19؛ لكنّ الإمدادت غير كافية لتلبية الطلب، ما تسبّب في لجوء بلدان كبيرة للسحب من مخزوناتها لتعويض النقص.

وقفزت أسعار خام برنت القياسي خلال تعاملات يوم الخميس 3 آذار/مارس إلى مستويات عالية قرب 119 دولارًا للبرميل بزيادة قوية اقتربت من 7 دولارات.

وعاد برنت خلال كتابة التقرير إلى التداول ما بين 115 و 116 دولارًا للبرميل، بعد وصوله إلى أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2012.

كما، ارتفعت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستوى منذ العام 2011 بزيادته 6 دولارات قافزًا فوق 116 دولارًا للبرميل.

وعاد الخام الأمريكي خلال كتابة التقرير إلى التداول بالقرب من 113 دولارًا للبرميل.

على اثر ذلك الارتفاعات المتتالية، ارتفعت أيضًا أسعار النفط العراقية إلى نحو 99 دولارًا للبرميل بحسب متابعة "ألترا عراق" لآخر تحديثات البورصة، ما يعني أن خام البصرة الثقيل قلّص الفارق مع قليلًا مع أسعار النفط العالمية.

أما أسعار سلة أوبك التي يعتبر العراق أحد أعضاءها فسجلت نحو 104 دولارات للبرميل الواحد بحسب آخر سعر غير محدّث.

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