لافروف: الأميركيون غزوا العراق البعيد بحجة تهديد أمنهم ويستنكرون تدخلنا باوكرانيا

2022/03/03 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، الموقف الغربي بالمتناقض تجاه الازمة الاوكرانية، مبينا ان امريكا غزت العراق بذريعة تهديد امنهم تالقومي ويستنكرون تدخلنا باوكرانيا المجاورة.وقال لافروف في مؤتمر صحفي ان “الحديث عن احتمال نشوب حرب نووية يجري تحضيرها، ولكن ليس من قبل روسيا، وإنما من قبل الناتو وأوكرانيا”.واضاف ان “روسيا مستعدة […]

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