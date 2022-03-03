بدء تنفيذ مجسرين بكلفة اكثر من 10 مليارات دينار في بعقوبة

2022/03/03 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الخميس، عن بدء تنفيذ مشروع بناء مجسريين داخل القضاء.وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات محلية باشرت بتنفيذ مشروع بناء اثنين من المجسرات ضمن قاطع القدس وعبدالله بن علي وهما يشكلان المدخل الشمالي الغربي والشمال الشرقي لبعقوبة”.واضاف الحيالي،ان” المشروع بكلفة تزيد عن 10 […]

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