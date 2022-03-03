الرشيد: لا موافقات خاصة للسلف والقروض.. التقديم والمنح إلكترونيا

2022/03/03 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مصرف الرشيد، الخميس، فروعه بعدم استلام اي موافقة خاصة في منح السلف والقروض .

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وذكر المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2022)، أن "التقديم على السلف الكترونيا اما القروض تتم عن طريق مراجعة فروع المصرف".

وأضاف "لا يوجد اي وسيط بين المصرف والزبون".



مبينا أنه "سيتم نشر الرابط الخاص بالتقديم قريبا على الصفحة الرسمية للمصرف".

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