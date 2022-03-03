محكمة المنازعات الرياضية تقر بشرعية إدارة القوة الجوية

2022/03/03 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… صدقت الهيئة الاستئنافية بصفتها التمييزية، اليوم الخميس، على القرار الصادر من قبل محكمة المنازعات الرياضية بشأن شرعية الادارة الحالية لنادي القوة الجوية.وقال المشاور القانوني للنادي علي البديري في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الهيئة الاستئنافية بصفتها التمييزية صدقت الحكم الصادر من قبل محكمة المنازعات الرياضية والتي كسب فيها نادي القوة […]

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