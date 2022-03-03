ما حقيقة العقد الفلكي لمبابي؟

2022/03/03 | 14:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده.وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وفشلت كل محاولات “بي أس جي” لإقناعه بالتجديد، حيث ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف ريال مدريد.وأفادت عدة تقارير صحفية، أن باريس سان […]

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