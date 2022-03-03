2022/03/03 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على عدة مدن وتدمير 1612 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال العمليات التي بدأت في 24 شباط المنصرم.
وقالت الوزارة، إن القوات الروسية سيطرت على 4 مدن أوكرانية جديدة، بالتزامن مع تضييق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول وسيطرتها على مناطق فينوغرادنويه وفوديانويه.
وأضافت، ان القوات الروسية تتخذ […]
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وقالت الوزارة، إن القوات الروسية سيطرت على 4 مدن أوكرانية جديدة، بالتزامن مع تضييق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول وسيطرتها على مناطق فينوغرادنويه وفوديانويه.
وأضافت، ان القوات الروسية تتخذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن السيطرة على 4 مدن في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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