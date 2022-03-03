روسيا تعلن السيطرة على 4 مدن في أوكرانيا

2022/03/03 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على عدة مدن وتدمير 1612 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال العمليات التي بدأت في 24 شباط المنصرم.وقالت الوزارة، إن القوات الروسية سيطرت على 4 مدن أوكرانية جديدة، بالتزامن مع تضييق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول وسيطرتها على مناطق فينوغرادنويه وفوديانويه.وأضافت، ان القوات الروسية تتخذ […]

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