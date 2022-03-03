المنافذ توافق على افتتاح منفذ القائم امام حركة نقل المسافرين برا الى سوريا

2022/03/03 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الخميس، عن موافقة هيئة المنافذ الحدودية على افتتاح منفذ القائم امام حركة نقل المسافرين برا الى سوريا وبالعكس.وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “هيئة المنافذ الحدودية اعلنت موافقتها وبالتنسيق مع الحكومة المحلية عن افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار لنقل […]

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