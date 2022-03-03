الرشيد يحدد شرطا للتقديم على السلف والقروض

2022/03/03 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد مصرف الرشيد، اليوم الخميس، شرطا للتقديم على السلف والقروض.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اعلن عن توجيه فروعه بعدم استلام اي موافقة خاصة في منح السلف والقروض"، مبيناً انه "لا توجد اي موافقات خاصة في المنح".وأضاف ان "التقديم على السلف الكترونيا اما القروض تتم عن طريق مراجعة فروع المصرف".

وأوضح أنه "لا يوجد اي وسيط بين المصرف والزبون".

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