الكهرباء تعيد الدوام بنسبة 100٪ في شركاتها كافة

2022/03/03 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إعادة الدوام بنسبة 100٪ في كافة شركاتها.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة المجلس التاسعة الاعتيادية وبالنظر للدور المهم للوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين والتي يرتبط عملها مباشراً بحياة المواطن الاجتماعية والعلمية خلال توفير الطاقة، فإنه تقرر ان يكون دوام الموظفين كافة ملاك وعقود واجر يومي من العنصر الرجالي والنسائي دواماً اعتيادياً بنسبة 100٪ ".

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