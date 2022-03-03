2022/03/03 | 14:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية، أن “شبانا فلسطينيين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، كما شهدت مدينة جنين (شمال الضفة) عمليات إطلاق نار من عدة محاور تجاه قوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تصيب شابين فلسطينيين وتعتقل 20 آخرين في الضفة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تصيب شابين فلسطينيين وتعتقل 20 آخرين في الضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).