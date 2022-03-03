2022/03/03 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إعادة الدوام بنسبة 100٪ في كافة شركاتها.وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة المجلس التاسعة الاعتيادية وبالنظر للدور المهم للوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين والتي يرتبط عملها مباشراً بحياة المواطن الاجتماعية والعلمية خلال توفير الطاقة، فإنه تقرر […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



وزارة الكهرباء تعيد الداوم بنسبة ١٠٠٪ في كافة شركاتها أولاً على ايرث نيوز.

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