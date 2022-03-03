رحلة مخيفة للفرار من أوكرانيا.. كيف قطع لاعب كرة سلة أمريكي مسافة 5000 ميل ليعود إلى وطنه؟

2022/03/03 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسبوع، كان لاعب كرة السلة الأمريكي لوشيوس "لاكي" جونز، من ولاية ماريلاند الأمريكية، يشارك ببطولات الدوري الدولية في أوكرانيا.ولم يكن يعلم أنّه سيغادر البلاد على نحو طارئ بعد بضعة أيام، عائدًا إلى وطنه الذي يبعد نحو 5000 ميل.

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