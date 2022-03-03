بعملية نوعية.. ضبط 3 الاف قرص مخدر غربي الحلة

2022/03/03 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن ضبط 3 الاف قرص مخدر بعملية نوعية غربي مدينة الحلة.وذكرت القيادة في بيان، أنه “تم ضبط 3000 قرص مخدر داخل دار متروكة في عملية نوعية نفذتها مفارز شعبة شؤون مخدرات البلدة في إحدى مناطق غرب مدينة الحلة”.وأضافت أن “العملية جرت بناءً على معلومات مؤكدة”، مشيرة […]

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ضبط 3 الاف قرص مخدر غربي الحلة أولاً على الايام نيوز.

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