دراسة: انقطاع الطمث فى الأربعين يرتبط بالإصابة بالخرف

2022/03/03 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أن دخول سن اليأس قبل سن الأربعين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35% فى وقت لاحق من الحياة.ويحدث انقطاع الطمث المبكر، كما يُطلق عليه، عندما يتوقف مبيض المرأة عن إنتاج الهرمونات وتنتهى الدورة الشهرية عند سن 40، وهذا قبل عشر سنوات تقريبًا من بداية سن اليأس النموذجية، والتى […]

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