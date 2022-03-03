2022/03/03 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MvtMtRHcLtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. مهرجان لزراعة 50 مليون زهرة نرجس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. مهرجان لزراعة 50 مليون زهرة نرجس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).