2022/03/03 | 14:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام البرواري : المحكمة الاتحادية تتدخل في قضايا من صلاحية سلطات أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -jbDTD8BvQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام البرواري : المحكمة الاتحادية تتدخل في قضايا من صلاحية سلطات أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد السلام البرواري : المحكمة الاتحادية تتدخل في قضايا من صلاحية سلطات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).