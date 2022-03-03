2022/03/03 | 14:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -jbDTD8BvQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام البرواري : المحكمة الاتحادية تتدخل في قضايا من صلاحية سلطات أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد السلام البرواري : المحكمة الاتحادية تتدخل في قضايا من صلاحية سلطات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).