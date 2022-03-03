امين بغداد يعلن عن تطوير عددا من قطاعات مدينة الصدر

2022/03/03 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن امين بغداد علاء معن اليوم الخميس، عن قرب تطوير ٣٤ قطاعاً سكنياً جديداً اضافة الى ١٥ قطاعاً و١٠ شوارع جاري العمل على تطويرها وذلك خلال جولة له بمدينة الصدر.وقالت الامانة في بيان تلقته “ايرث نيوز” نقلا عن امين بغداد قوله “اعلنا اليوم عن تطوير ١٧ قطاع ضمن المرحلة الاولى و١٧ […]

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