2022/03/03 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..طفل عراقي يوجه عبر (بغداد اليوم) مناشدة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع

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